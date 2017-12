Modernisation du réseau primaire

Fermeture de la vitrine des Champs-Elysées

Inaugurée en avril dernier rue Saint-Didier (16e), la " maison Citroën " entend devenir un standard au sein des grandes villes mondiales. En novembre 2017, une deuxième vitrine a été ouverte dans le 14arrondissement de Paris. A l’international, la maison Citroën est aujourd’hui représentée à Tokyo, Wuhan Hongtai et Anhui Weifeng en Chine ainsi qu’à Bogota en Colombie.La marque aux chevrons va poursuivre le déploiement de son concept avec une trentaine d’ouvertures prévues d’ici fin 2018. Les prochains pays ciblés sont la Belgique et le Maroc.Citroën indique également que de nouveaux aménagements intérieurs seront déployés dans l’ensemble des points de vente du réseau primaire dans le monde d’ici 2019, afin de moderniser celui-ci. « En 2017, environ 150 points de vente ont achevé leur transformation et près de 1 000 l’ont engagée, suivis en 2018 par près de 1 500 autres chantiers. D’ores et déjà, le nouvel aménagement est visible en Europe (90 points de vente transformés), en Amérique Latine (39), au Moyen Orient (7), en Asie (10) », informe la marque. En France, les concessions de Dijon, Saint Denis, Reims, Bordeaux et Clermont-Ferrand ont déjà adopté ces évolutions qui seront déployées dans l’ensemble du réseau primaire (hors agents) en France en 2018.Enfin, Citroën annonce que sa vitrine historique, située en bas de l’avenue des Champs-Élysées, fermera définitivement ses portes à la fin de l’année, pour laisser place à un projet de nouveau « flagship ».« L’ambition affichée de toutes ces initiatives? Bousculer les codes de la distribution automobile traditionnelle en offrant une expérience chaleureuse, « comme à la maison », afin d’attirer de nouveaux clients », conclut la marque.