En France, 84% des acheteurs de véhicules neufs utilisent le moteur de recherche Google pendant le parcours d'achat. Le géant américain connaît les attentes, les habitudes et le comportement d'achat des automobilistes.Autant de données précieuses qui doivent permettre aux constructeurs et distributeurs de façonner et optimiser leur stratégie digitale. Clément Eulry, qui a pris les rênes de l'activité automobile de Google France voilà six mois, dresse les enjeux à relever pour les acteurs du secteur.Dans ce numéro, vous retrouverez également un dossier consacré à la distribution auto à Saint-Malo : "ici, on achète local !"Le contexte. Avec 120 000 habitants, le commerce auto de Saint-Malo bénéficie d'une clientèle à fort pouvoir d'achat, d'où l'implantation importante des marques premiums allemandes.Enfin, ce numéro propose une enquête sur les distributeurs VP qui scrutent de nouvelles opportunités de business et des services pour amortir leurs frais fixes.