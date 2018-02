La connectique va révolutionner l'agriculture du futur. Cette révolution se prépare en amont, dans le machinisme agricole.C'est dans ce contexte que CNH Industrial, issu de la fusion de l'italien Fiat Industrial et de sa filiale américaine CNH Global, a noué un partenariat avec Microsoft. Son ambition affichée est de donner naissance à une nouvelle génération de machines agricoles et à connecter les véhicules commerciaux Iveco.Dans le machinisme agricole, cette coopération concerne les marques agricoles de CNH Industrial, Case IH et New Holland Agriculture.Les clients des véhicules commerciaux pourront par exemple surveiller toute une série de paramètres, de la mécanique interne au style de conduite, en passant par la consommation de carburant.Les services digitaux seront basés sur les technologies Microsoft Azure.CNH, qui fabrique des machines agricoles, des engins de chantier, des véhicules commerciaux et utilitaires, a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 27,36 milliards de dollars.