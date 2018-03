326 181 salariés directs (+ 10 000 par rapport à 2014) : trois années de hausse consécutive de l’emploi dans le commerce et la réparation automobile, soit 12 trimestres sans voir la moindre baisse. Depuis 2015, ce sont 8 000 emplois qui ont été créés chaque année. Selon l’Anfa, la branche est placée 7e branche économique de la France.

58 000 jeunes en formation initiale : trois années de hausse consécutive des effectifs en formation initiale, soit +12%.

26 753 de jeunes en apprentissage : trois années de hausse consécutive des effectifs en alternance, soit +18% en apprentissage et +55% en contrat de professionnalisation. Depuis 2015, 10 000 apprentis ont été embauchés chaque année.

« La filière avale de l’automobile n’est pas figée.Tous les mois, les certificats de qualification professionnelle (CQP) sont mis à jour, et notre capacité à évoluer fait notre force car nous avons un taux d’insertion professionnelle qui frôle les 99% ». Le décor ainsi planté par Patrice Omnes, délégué général de l’Anfa, la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité peut ouvrir officiellement ses portes. Du 17 au 24 mars 2018, les organisateurs que sont le CNPA et l’ Anfa ont pour ambition d’accueillir plus delors dedisséminés sur 180 établissements (150 entreprises).A lire aussi Cap sur la Semaine des services de l'automobile et de la mobilité Mais cette 3e édition a un double son de cloches :), qui sont porteurs et pérennes, et montrer qu’intégrer la branche c’est être témoin et acteur de nombreuses évolutions technologiques.Pour ce faire, les deux organismes ont décidé de dévoiler et de mettre en avant quelques chiffres prometteurs du secteur en 2017 :« Le véhicule est enfin redevenu attractif ! », souligne le CNPA et l’Anfa. Et l’évolution de l’automobile a forcément un impact sur les effectifs et l’activité. D’abord avec les motorisations qui mutent vers l’hybride, l’électrique et l’hydrogène, ensuite avec le véhicule connecté et l’ eCall par exemple, qui sera obligatoire à partir du 31 mars 2018. Et enfin avec le véhicule autonome et ses Adas. Tous ces changements suggèrent donc aussi de profondes transformations au sein de la filière avale. Les activités liées à la relation client doivent davantage favoriser la démarche commerciale et« Cette profession existe depuis longtemps mais aujourd’hui certains d’entre eux travaillent parfois au sein des showroom. La mise en mains peut durer jusqu’à 2h30 », rappelle les dirigeants de l’Anfa et du CNPA. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Aussi proprosent-ils alors, pendant une semaine, d'immerger les jeunes dans un secteur plein de ressource !Pour plus d'informations rendez-vous sur www.semaine-services-auto.com