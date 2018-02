Grâce à son nouveau partenariat avec Renault, Nissan et NewMotion, l’offre Véhicule Electrique d’Arval couvre l’ensemble de l’écosystème de la voiture électrique, y compris l’installation nécessaire au domicile et sur le lieu de travail, les moyens de paiement intégrés, et les services digitaux associés (réservation, suivi de consommation et emplacements de recharge). Cette offre Véhicule Electrique est flexible et modulable. Proposant des tarifs attractifs, elle comprend également des périodes d’essai et des prestations supplémentaires dont la mise à disposition d’un véhicule thermique pour des périodes courtes comme les vacances.Jean-Baptiste Guntzberger, Directeur General France de NewMotion, est l'invité de Jean-François Rabilloud dans l'émission quotidienne de notre partenaire AutoK7.une interview à retrouver sur autoK7