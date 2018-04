Ancien cadre chez des constructeurs et ex-directeur de concession, Gilles Pleissel n'ignore rien du marché du VO et de ses subtilités. Il est parti du constat que, d'une part, les échanges de particulier à particulier représentent aujourd'hui plus de deux tiers du marché du véhicule d'occasion, et d'autre part, que la transaction C2C pour les automobilistes reste encore particulièrement anxiogène pour le grand public, avec son lot d'arnaques potentielles.D'où son idée de plate-forme d'échange de VO Rezauto, lancée en 2017. Fonctionnant sur le principe de la franchise, elle permet de mettre en liaison des particuliers souhaitant vendre leur voiture, à un prix qu'ils peuvent fixer eux-mêmes, et des professionnels en recherche de véhicules d'occasion à vendre. Gilles Pleisser détaille le fonctionnement de Rezauto à Pierre de Vilno, qui l'a interrogé pour notre partenaire AutoK7. Un document audio à retrouver sur