Un taux d’absorption des frais fixes par le SAV insuffisant

+20% du CA après-vente en 2020

Il y a un an, à Munich, Nissan Europe expliquait que sa stratégie pour fidéliser les clients à l’après-vente reposait sur le développement d’une solution embarquée , permettant de créer du lien entre l’automobiliste et son point de vente. Un an plus tard, ce projet de boitier connecté n’est plus à l’ordre du jour. « Il a été abandonné car il n’apporte pas de valeur et de services pour le client », explique Soufiane El Khomri, responsable après-vente de Nissan West Europe. Le constructeur nippon a opté pour d’autres leviers pour poursuivre la croissance du business après-vente au sein du réseau. Un business plus que stratégique puisque qu’il contribue, au même niveau que le véhicule neuf.Outil CRM, recrutement de techniciens et conseillers services, tablette 2.0, sites pour la prise de rendez-vous en ligne, vitrine e-commerce ... La marque fait feu de tout bois sur ce sujet et les premiers développements mis en œuvre commencent à porter leur fruit. Le plan de recrutement amorcé en 2016, et qui se poursuivra d’ailleurs dans les prochains mois, a abouti à l’embauche d’une centaine de techniciens et d’une cinquantaine de conseillers services au sein des points de vente. Conséquence de ce plan, associé au lancement de nouveaux services, Nissan revendiqueà fin 2017 (contre 9,7 jours en 2016), une amélioration duainsi qu’un gain de 1,5 point du taux de satisfaction client (suite aux enquêtes sur l’expérience client lors du dernier passage à l’atelier).Le développement d’un CRM prédictif, permettant de personnaliser les relances et les offres et d’optimiser le suivi, a permis de générer. Nissan annonce un taux de retour de 5,7% suite à l’envoi d’emailing et de courriers, un taux qui grimpe à 10% sur les SMS.En 2017, la marque informe que. Conséquence,par rapport à 2016. Le taux d’absorption des frais fixes par l’après-vente a, lui, grimpé de 2,3 points mais demeure parmi les plus bas en France,. Un niveau forcément jugé insuffisant par la direction.A horizon 2020, Nissan se fixe ainsi pour ambition d’atteindreAutre objectif ambitieux : aen maintenant les résultats sur les enquêtes qualité après-vente, en enrichissant le CRM et en développement les ventes en ligne. La reconquête du parc de véhicules âgés de plus de 5 ans, en valorisant notamment la gamme de pièces Avantage, constitue un autre enjeu important. En 2020, Nissan entend, via de nouveaux recrutements et l’amélioration des structures après-vente dans les concessions, ainsi queLa densification du réseau d’agents (une soixantaine à ce jour) fait également partie des pistes étudiées pour accompagner la croissance du business après-vente.