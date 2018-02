Daimler reconnaît risquer d'importantes amendes

Une volonté de nuire à Daimler?

“Les autorités ont connaissance de ces documents et aucune plainte n‘a été déposée”, a dit un porte-parole de Daimler. Les documents entre les mains de Bild ont été à l’évidence publiés de manière sélective afin de nuire à Daimler et à ses 290.000 employés.”

Est-un rebondissement du dieselgate qui toucherait cette fois Daimler (Mercedes et Smart)?C'est la question que se pose le journal allemand Bild am Sonntag. Il révèle que des enquêteurs américains chargés de Daimler ont découvert que les voitures du constructeur allemand étaient équipées de logiciels qui pourraient les avoir aidées à franchir avec succès les tests sur les émissions polluantes des moteurs diesel.Daimler a reconnu que les enquêtes à son sujet conduites aux Etats-Unis et en Allemagne pourraient aboutir à d‘importantes amendes et à des rappels massifs de véhicules.D‘après Bild am Sonntag, des documents confidentiels montrent que les enquêteurs américains ont découvert plusieurs fonctions logicielles permettant aux véhicules Daimler de réussir les tests antipollution.L‘une de ces fonctions coupe le système de réduction des émissions au bout de 26 km de conduite. Une autre permet au système de réduction des émissions de savoir, via le comportement de la voiture en termes de vitesse et d‘accélérations, si un test est en cours.Bild am Sonntag cite également des courriels d‘ingénieurs de Daimler dans lesquels ces derniers s‘interrogent sur la légalité de ces dispositifs.Daimler a déclaré qu'il coopérait pleinement avec les autorités américaines et respectait un principe de stricte confidentialité convenu avec le département de la Justice.