"Car2Go a enregistré un très bon exercice 2017", se réjouit Olivier Reppert, dirigeant de Car2Go, avant de poursuivre : "Tous nos indicateurs sont au vert : nombre de clients, durée moyenne des locations, taux d'utilisation des voitures, etc., et ce, dans toutes les régions et villes où nous sommes implantés".Le service d'autopartage du groupe Daimler revendique 2,97 millions de clients en 2017, soit une progression de 30% par rapport à la même période de référence 2016. Instructif à plus d'un titre, le top 3 des villes se décline comme suit : Chongqing en Chine (234000 clients), Berlin en Allemagne (219000 clients) et Madrid en Espagne (190000 clients dans une ville qui compte aussi Emov et Zity, cette dernière offre ayant été lancée par Renault et Ferrovial en fin d'année).Olivier Reppert souligne encore que Car2Go a dépassé le million d'utilisateurs en Amérique du nord. En nombre de locations, les plus fortes progressions sont à mettre à l'actif de Milan en Italie (+ 678000 locations), de Berlin et de Hambourg en Allemagne (respectivement + 622000 et + 454000). Les nouvelles offres de Car2Go (packages d'heures revisités) ont séduit, participant de la hausse moyenne de la durée des locations de 30%.Car2Go s'appuie sur une flotte de quelque 14000 véhicules, issus des marques smart et Mercedes-Benz. Rappelons que Daimler a récemment pris le contrôle de Chauffeur Privé en France et qu'il développe des offres variées via Daimler Mobility Services (moovel, mytaxi, flinc, Turo...).