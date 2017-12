Des camions produits au Portugal

Les premiers camions électrique de Daimler affronte le marché. Le constructeur allemand vient en effet d'en livrer quelques exemplaires à une poignée de clients professionnels.Il s'agit en l'occurrence du Fuso eCanter, un véhicule doté de six batteries dont le poids total atteint les 600 kg et lui offre une autonomie de 100 kilomètres, pouvant atteindre les 80 km/h.Daimler assure que ses clients pourront réaliser d'importantes économies d'échelle grâce au "eCanter", qui leur permettrait d'économiser 1.000 euros pour chaque 10.000 kilomètres.Deutsche Post, DB Schenker ou encore la compagnie spécialisée dans la logistique Rhenus font partie des premiers clients livrés. Suivront UPS aux Etats-Unis ou encore la chaîne de supermarchés Seven-Eleven Co. au Japon.Quelque 500 camions devraient être livrés à des clients sélectionnés par le constructeur dans les années à venir.La production en série à grande échelle devrait être lancée d’ici à 2019 dans l’usine de Tramagal au Portugal.Daimler a annoncé que d'ici quelques années tous ses modèles de camions et de bus auront leur variante électrique.Depuis 2005, plusieurs modèles de "Fuso" de Daimler étaient équipés d'un moteur hybride.L'allemand rejoint ainsi la poignée de constructeurs, tels Tesla, Renault ou encore Nissan, qui se sont lancés depuis plusieurs années dans la construction de camions de livraison ou de semi-remorques 100% électrique.