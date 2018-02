"Regardez une situation sous tous les angles, vous deviendrez plus ouvert!". Cette épigramme du dalaï lama, a été cité par Daimler dans un message publicitaire de Mercedes-Benz sur le réseau Instagram.

Il a provoqué une tempête médiatique en Chine, en tout cas dans les médias d’Etat qui dénonçaient un faux-pas.Soucieux d’éteindre la polémique, Daimler a présenté des excuses auprès des autorités chinoises.Alors même qu'Instagram est bloqué en Chine, le message a déclenché des réactions furieuses sur les réseaux sociaux chinois, chauffés par une presse d'Etat à l'unisson: Pékin considère le dalaï lama comme un "loup en robe de moine", un dangereux "séparatiste" contestant l'appartenance du Tibet au territoire chinois.Mercedes a promptement retiré le message et présenté de plates excuses sur la plateforme chinoise de microblogs Weibo, admettant "avoir blessé les sentiments du peuple chinois".Mais cela n'aura pas suffi: Dieter Zetsche, président de Daimler, et Hubertus Troika, patron des opérations du groupe en Chine, ont ainsi envoyé une lettre d'excuses formelles à l'ambassadeur de Chine à Berlin.Daimler y assure également "n'avoir jamais eu l'intention de remettre en question ou de contester, de quelque manière, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine".L'impact de la polémique sur les ventes de Mercedes devrait, en l'état, rester limité. Mais la marque allemande ne peut guère se permettre de s'aliéner la Chine, son premier marché, où ses ventes ont bondi de 26% l'an dernier.Le ministère chinois des Affaires étrangères avait salué les premières excuses du groupe, observant que "reconnaître et corriger ses erreurs est un principe éthique fondamental".Mais en dépit de son repentir, le constructeur automobile allemand a fait l'objet mercredi d'un éditorial au vitriol du Quotidien du Peuple, porte-voix du Parti communiste au pouvoir, titré: "Mercedes-Benz, vous vous êtes fait un ennemi du peuple chinois!".Et jeudi 8 février 2018, un commentaire cinglant de Chine nouvelle enjoignait Mercedes à "tourner son volant dans la bonne direction".Avant de conclure sur un ton moralisateur: "+Engloutir son bol de viande, et insulter ensuite la cuisinière+, venir gagner de l'argent puis causer du grabuge, c'est immoral (...) Les Chinois voient tout et ne vendent pas si facilement les intérêts de leur pays".