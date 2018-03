Depuis fin janvier 2018, BMW est seul actionnaire de la société d'autopartage DriveNow , suite au rachat de 50 % des parts du loueur de voitures Sixt. Un scénario similaire se dessine pour Car2Go Europe. Le groupe Daimler, via sa filiale Mobility Services, a en effet annoncé le 1er mars 2018 qu’il allait racheter à Europcar sa participation de 25 % dans le service de mobilité fondé en 2012. Daimler disposant déjà de 75 % du capital de Car2Go, il va donc en devenir actionnaire à 100 %, une fois que les autorités auront donné leur approbation. Selon certains médias, ces deux opérations capitalistiques pourraient accélérer la fusion entre Car2Go et DriveNow Le service Car2Go, qui a été déployé dans 26 villes en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, revendique une flotte de 14 000 véhicules (principalement des Smart) et plus de 3 millions d'utilisateurs dans le monde.Daimler Mobility Services confirme ainsi son ambition de jouer un rôle majeur dans les nouvelles mobilisé. Le groupe allemand est également actionnaire de la plateforme moovel et de l’application mytaxi. Il annonce près de 18 millions de clients qui sont enregistrés sur Car2Go, moovel et mytaxi dans plus de 100 villes d'Europe, d'Amérique du Nord et de Chine. Daimler détient enfin des participations minoritaires dans Blacklane, Careem, Flixbus, Turo et Via.