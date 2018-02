Jeu de chaises musicales au sein du comité de direction de Volkswagen Group France. Lahouari Bennaoum est nommé directeur de la marque Audi en France à compter du 1er mars 2018. Il remplace Marc Meurer nommé directeur général de Porsche France.était directeur de la marque Škoda depuis mars 2015. Il fut auparavant directeur de la marque Citroën en Chine, basé à Shanghai, avec également la responsabilité de directeur général adjoint de la coentreprise entre PSA et Dongfeng-Motors, depuis 2012.A compter du 1er mars 2018,succède à Lahouari Bennaoum et est nommée directrice de la marque Škoda en France. Dorothée était auparavant directrice du développement du réseau du groupe Volkswagen en France depuis début 2017.Dorothée Bonassies a été précédemment directrice de succursale Renault pendant plus de 4 ans et occupait le poste de directrice après-vente Europe de Renault avant de rejoindre Volkswagen Group France.Dorothée Bonassies et Lahouari Bennaoum reportent directement à Thierry Lespiaucq, président du directoire de Volkswagen Group France.