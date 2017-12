Un an après l’ouverture d’un point de vente à Mérignac (33) , la société dirigée par Eric Debard poursuit son déploiement hexagonal. Le négociant va inaugurer début avril une nouvelle agence à Tarbes (65), la septième en France et la sixième dans le Sud-Ouest. Installé sur un terrain d’un hectare, dans la principale zone commerciale de la ville, le site exposera environ 15 véhicules dans un showroom de plus de 400 m, auquel viendra s’adjoindre un atelier de 500 m. Le point de vente représentera également le panneau Isuzu.La marque nippone est également représentée depuis cette année sur le site Debard Automobiles du Mans, où 40 véhicules devraient être commercialisés.Les agences de Rodez, Montauban, Le Mans et Mérignac, les plus récentes, représentent un volume annuel qui oscille entre 600 et 700 ventes. Le nouveau site de Tarbes devrait se situer dans cette fourchette sur une année pleine.En 2017, Debard Automobiles prévoit de commercialiser 6 400 voitures, dont 95 % aux particuliers, et de générer un chiffre d’affaires de 84M€ (+28 %). Le prix moyen de vente s’élève à 14 000 euros HT.