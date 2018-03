Un partenaire majeur de PSA

Des synergies dans l'après-vente

Groupe Bernier : plus de 10 000 VN en 2017

C'est un bâtiment imposant. Après 12 mois de travaux, une immense concession de plus de 5 000 m2 couverts est sortie de terre à Montargis. Elle fait partie des nouvelles affaires bi-marques, base de la nouvelle stratégie de distribution de PSA.Derrière cette opération, on trouve le groupe Bernier, grand distributeur Peugeot historique qui s’était récemment diversifié avec Citroën en reprenant les concessions du chevron à Montargis et Pithiviers (45) début 2016.De fait, Denis Bernier devenait un partenaire majeur de PSA d’autant qu’il avait créé une plateforme de distribution de pièces de rechange Distrigo à Orléans (en association avec le groupe Bigot) en mars 2017. Rien d'étonnant donc à ce qu'il fasse partie des pionniers dans ces nouveaux standards de la distribution.A l’instar d’une trentaine de site de PSA Retail et de quelques opérateurs privés, il a ainsi construit une concession pour accueillir les deux marques.Cette initiative a été prise suite à une double opportunité. L’affaire Citroën acquise en 2016 à Montargis (plus précisément à Amilly) était devenue trop vaste (4 500 mcouverts et 12 000 Mau sol) pour abriter une seule concession compte tenu de la baisse des parts de marché de la marque.Par ailleurs, Denis Bernier cherchait une solution immobilière pour sa concession Peugeot à Villemandeur (anciennement Corre), trop excentrée et vétuste. Le double problème a été résolu par la même solution.Début 2016, il a donc décidé de réaménager l’espace de Montargis pour accueillir une concession Peugeot et une concession Citroën. Les travaux, qui ont été confiés à des entreprises locales, totalisent 3,957 millions d’euros d’investissements dont 1,683 million pour Peugeot et 1,492 million pour Citroën, auxquels se sont ajoutés 782 000 euros d’équipements, de matériels et d’honoraires.Le résultat est là. Deux façades bien distinctes ont été créées : bleue pour Peugeot et blanche pour Citroën, séparée par l’entrée commune, grise, qui rassemble les services après-vente des deux marques. C’est bien sûr notamment là que gisent les synergies nouvelles.64 personnes travaillent dans cette vaste concession dont 35 collaborateurs Peugeot et 29 collaborateurs Citroën. Denis Bernier prévoit d’y vendre 1044 VN cette année (600 Peugeot et 444 Citroën) et 700 VO (400 Peugeot et 300 Citroën).Le groupe Bernier qui emploie 550 personnes et anime 26 concessions réparties dans les régions Ile-de-France, Centre et Normandie, dont 12 Peugeot, 9 Toyota, 2 Citroën, 2 Kia et 1 Lexus. En 2017, il a totalisé 10 334 VN et 4 931 VO à particuliers, générant un chiffre d’affaires de 320 millions d’euros.