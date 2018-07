Joli mois de mai chinois

Top 10 de mai en Chine

SAIC-Volkswagen (170 560 unités), SAIC-GM (155 137 unités), FAW-Volkswagen (153 351 unités), Geely (123 068 unités), Dongfeng-Nissan (106 281 unités), SAIC-GM-Wuling (101 150 unités), FAW-Toyota (64 205 unités), Beijing Hyundai (60 247 unités), Great Wall (59 448 unités) SAIC Motor PV (58 607 unités).

Selon les chiffres de la CAAM (association des constructeurs d’automobiles en Chine), les ventes de véhicules sur le marché chinois ont augmenté de 5,7% au cours des cinq premiers mois de 2018. Elles atteignent 11 792 400 unités (+ 5,7 %), dont 9 900 800 voitures particulières (+ 5,1 %).La CAAM prévoit une hausse de 3 % des ventes de voitures particulières sur l’ensemble de 2018, à environ 25,6 millions d’unités.Les ventes de voitures à énergies alternatives ont bondi de 140 % depuis janvier à 280 635 unités. Les trois marques qui ont vendu le plus de modèles à énergies alternatives ont été BAIC BJEV (19 632 unités), BYD (1 453 unités) et SAIC Passenger Vehicle (10 246 unités) ont été les trois marques qui ont vendu le plus de modèles à énergies alternatives.En mai, la hausse atteint 9,6%, suite à des gains de 11,5% en avril et de 4,7% en mars. En février, les ventes avaient chuté de 11,1%.En mai, pour la première fois de l’année, c’est la demande de berlines qui a tiré le marché, avec une hausse de 12 % sur ce segment (avec 940 100 berlines), contre une hausse de 6,5 % pour les véhicules de loisir (à 761 300 unités). Les ventes de monospaces ont de leur côté reculé de 5,8 % en mai, à 134 400 unités et de 12 % sur 5 mois, à 731 400 unités.En incluant les véhicules commerciaux, les ventes de véhicules à énergies alternatives se sont établies à 102 000 unités en mai (+ 125,6 %) et à 328 000 unités sur 5 mois (+ 141,6 %).Les 10 premiers constructeurs en Chine en mai 2018 ont été :