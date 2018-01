« Ça fait des dizaines d’années que je déplore la fermeture de nos concessions aux alentours de 19 heures, alors qu’elles sont chauffées, éclairées et que les mètres carrés sont payés, relevait Éric Le Gendre, senior partner au sein de la société de conseil Motormindz, dans une tribune diffusée l’été dernier sur le site pro.largus.fr. Créons du trafic en soirée et pas seulement pour le lancement de nouveaux modèles ! Cela donnera aux clients de votre ville l’occasion de rentrer dans la concession, la première fois pour certains, et d’y revenir. Tout est bon pour créer du trafic sain, profitable et transformer un showroom malheureusement trop souvent vide en lieu de vie chaleureux. »

Les concessions auraient-elles de plus en plus de mal à retomber sur leurs pattes ? Des marges VN qui se contractent, une activité après-vente qui stagne, un business pièces devenu incertain pour les marques du groupe PSA… : les quatre piliers assurant depuis toujours la rentabilité d’une concession perdent de leur robustesse. Heureusement, le financement en concession se porte bien, porté par la croissance de la LOA. Mais pour combien de temps ? Le potentiel du business occasion est évident, mais l’activité, qui représente, en moyenne, entre 20 et 30 % du chiffre d’affaires d’une concession (et deux fois moins pour la rentabilité), ne constitue pas non plus la panacée. Les investissements dans les standards demeurent toujours aussi conséquents, alors même que le nombre de visites dans les points de vente ne cesse de diminuer (1,9 visite en moyenne avant l’achat, selon Google). Si les distributeurs répètent à l’envi qu’il est nécessaire de « travailler les fondamentaux du métier », il convient également de réfléchir à d’autres pistes de développement pour donner envie aux particuliers de venir dans les affaires, mais surtout pour en assurer la rentabilité.

Les dirigeants doivent ainsi se montrer imaginatifs et plus que jamais ouverts aux tendances qui se dessinent dans d’autres pays ou secteurs d’activité. La question de la diversification se pose à la fois à l’échelle de la concession, mais aussi au niveau du groupe. D’aucuns y réfléchissent, beaucoup sautent le pas.

Le VO, terrain de jeu préférentiel

La location n’est pas la plus lucrative

Élargir rayon d’action et clientèle

« Moins de standards et de contraintes »

« Combler un vide »

Bar et salon de coiffure

Le véhicule d’occasion constitue bien sûr un bon terrain de jeu pour s’épanouir. Plus qu’une diversification, il s’agit davantage de l’élargissement du périmètre d’un business trop longtemps négligé. Souvent présenté comme « le principal, voire l’unique, espace de liberté du distributeur », le VO lui permet en outre de s’affranchir du joug des constructeurs. Depuis plusieurs années fleurissent des centres multimarques, certains orientés sur les petits prix, d’autres sur le premium. Le groupe Amplitude développe même depuis cette année sa marque Easy VO dans le cadre d’une licence . Les groupes Bodemer, Dubreuil, Rouyer, Parot ont montré la voie sur le digital en développant des plateformes en ligne modernes et indépendantes (qui ne font pas référence directement au groupe). Parot et Passion Automobiles ont tous deux mis un pied dans le négoce de VO, en rachetant respectivement les sociétés VO3000 (en 2016) et BGA Autos (fin 2017). Une incursion qui pourrait donner quelques idées à d’autres opérateurs.La location constitue un complément d’activité naturel, même si elle ne semble pas la plus lucrative. « On ne gagne pas d’argent sur la location, il y en a même qui en perdent », confie François Mary , président du groupe éponyme et du groupement des concessionnaires Peugeot. L’opérateur normand offre un profil atypique dans le paysage de la distribution automobile hexagonal :). « À chaque fois, nous avons saisi des opportunités. Plus vous êtes gros, plus vous êtes sollicité pour reprendre des affaires, explique François Mary. Le but de cette diversité est d’amortir les frais fixes grâce à du chiffre d’affaires additionnel. La rentabilité des réseaux est LE vrai sujet. Dans l’auto, elle doit se situer à 2 % du chiffre d’affaires au minimum. Or c’est loin d’être le cas dans beaucoup de marques. » Pour le groupe normand, le deux-roues représente plus qu’une activité complémentaire, puisqu’il est l’un des principaux distributeurs en France. « Entre l’auto et la moto, il existe des synergies qui peuvent s’opérer dans le financement, le marketing, les fonctions de support, explique le dirigeant. Le secteur de la moto accuse encore du retard sur l’auto, notamment sur les standards, car les importateurs sont moins bien organisés, mais ce retard tend à s’estomper, notamment chez BMW ou Honda. » Plus au sud, du côté d’Alençon,« Toutes ces activités, qui ne sont pas si éloignées de nos métiers historiques, apportent du chiffre d’affaires complémentaire, permettent de surmonter les bas de cycle et d’absorber les charges de structure », explique Pascal Bayi, PDG du groupe éponyme.Les fabricants de deux-roues s’intéressent de plus en plus aux concessionnaires automobiles, dont les moyens et l’expertise en termes de marketing et de process sont importants, tandis que ces derniers lorgnent du côté de la moto pour élargir leur rayon d’action et leur clientèle. « C’est un secteur qui reste aux mains d’opérateurs spécialisés et qui n’offre pas forcément beaucoup d’opportunités de croissance externe. La moitié de la clientèle moto est aussi une clientèle automobile », relève Pierre-Édouard Dieu, dirigeant d’Altitude , groupe qui a hérité du panneau BMW Motorrad en 2009, suite au rachat de la concession BMW de Vienne (il représente aussi Yamaha). Depuis juillet 2017, Vulcain a pris le panneau Honda Moto à Lyon, un premier développement sur ce marché qui pourrait en appeler d’autres. « Nous pouvons apporter à cette activité une certaine méthodologie, issue du commerce VN et VO », confiait Vincent Girerd, directeur général du groupe , en juin dernier. Le groupe Passion Automobiles , dirigé par Yannick Etter, vient également de poser un premier pied sur ce marché, du côté de Mulhouse.Moins sportive et glamour que la moto, la voiture sans permis représente aussi une piste exploitée par quelques groupes de distribution. « L’investissement est relativement modéré, il y a bien moins de standards et de contraintes », nous confiait au début de l’année Philippe Dugardin, qui a pris le panneau Microcar et Ligier, dont les modèles cohabitent avec ceux de Ford dans les showrooms du groupe. En outre, les marges peuvent se révéler supérieures à celles observées dans la voiture traditionnelle, même premium.Si plusieurs groupes historiques (Faurie, Parot, Bernard, Gueudet...) et de nombreux distributeurs Mercedes- Benzopèrent sur le marché du poids lourd, une telle diversification paraît pourtant plus complexe à mettre en oeuvre. « Il s’agit d’un métier à part, où les méthodes sont très différentes et où la rentabilité repose principalement sur l’après-vente. Le taux de remise est tel que l’on ne gagne pas d’argent sur la vente d’un camion neuf. Le coefficient d’absorption service doit être au moins de 120 % pour en gagner, juge Patrick Ribière, consultant auprès des groupes de distribution. De la même manière, un concessionnaire auto n’est pas un concessionnaire de moto et je pense qu’un tel développement constitue une erreur. D’une part, parce que les clients ne sont pas traités de la même manière et, d’autre part, parce qu’il s’agit d’une activité de passionnés qui réclame une vraie expertise. D’ailleurs, beaucoup “se plantent” aujourd’hui. La seule exception concerne la marque BMW Motorrad, car les clients sont les mêmes que pour la voiture. » Patrick Ribière considère qu’avant d’aller explorer de nouveaux business, les distributeurs ont déjà fort à faire avec leurs activités historiques : « Le service et la considération du client, trop souvent galvaudés, constituent l’élément le plus important. »Sur un marché de la pièce qui connaît une vraie révolution depuis trois ans, les groupes automobiles peuvent également avoir leur mot à dire. En complément des ventes réalisées dans les concessions, certains opérateurs ont choisi d’exploiter des enseignes indépendantes spécialisées.Trois autres opérateurs s’ajouteront à la liste en 2018 et deux ont choisi d’ouvrir une nouvelle structure.« Les groupes qui représentent PSA et Renault cherchent un complément de gamme que ne leur apportent pas leurs fournisseurs, ainsi que des meilleures conditions financières, relève Marc Rochard, responsable développement d’API. Pour beaucoup de distributeurs Peugeot et Citroën, qui ont perdu leurs clients et leur fonds de commerce, l’enjeu n’est pas de se diversifier, mais plutôt de combler un vide en termes de rentabilité, né de la stratégie multimarque du groupe. Pour des opérateurs qui distribuent des marques étrangères, l’objectif est de maîtriser leur territoire et de boucler la boucle avec une offre de pièces multimarques. Un centre API constitue une activité à part entière, dont le taux de rentabilité se révèle conséquent par rapport à une concession. En moyenne,De nombreux groupes de distribution ont développé des carrosseries, qui opèrent parfois pour le compte d’acteurs extérieurs. À l’image des groupes Bachi-Bouteille (Total), Daumont (trois centres Éléphant bleu) ou de Bayi (huit sites Point S PL), les stations-service, les enseignes de lavage ou de centre-auto sont également des centres de profit additionnels. « Vous seriez surpris par le nombre de groupes de distribution que j’ai croisés au salon de la franchise sur les stands de Midas ou Feu vert, confie Marc Rochard. Ils ont besoin de grossir par rapport à la concurrence européenne et mondiale, mais aussi d’avoir une empreinte régionale forte pour optimiser leurs coûts et renforcer la valeur de leur entreprise.» Les axes de diversification s’offrant aux distributeurs sont donc nombreux, même si tous n’offrent pas le même potentiel de croissance. D’autres pourraient venir prochainement, avec la multiplication des services à la mobilité.« Des concessionnaires ouvrent des bars, installent des salons de coiffure éphémères et vendent même des fleurs ou des produits du terroir, énumère Éric Le Gendre (Motormindz). D’autres, dans l’air du temps, sous-louent des bureaux à des start-up, partagent des espaces inoccupés de stockage ou organisent du “coworking”. Au-delà de ces profitabilités associées se présentent également les futures sources de profit, qu’il faut dès aujourd’hui préparer : la mobilité sous toutes ses formes, la location de deux, trois ou quatre-roues, le véhicule électrique et ses points de recharge et d’entretien… » François Mary reconnaît travailler actuellement sur un projet de mobilité, qui « pourrait aboutir à moyen terme » : « Nous pouvons imaginer d’installer des points de location pour une utilisation ponctuelle d’un véhicule dans des villes de plus de 100 000 habitants. Il s’agit d’un service que nous pourrions développer nous-mêmes, sans forcément nouer un partenariat avec un acteur extérieur. » À l’avenir, le développement des groupes comme celui des points de vente sera aussi bien dicté par des impératifs économiques que par les nouveaux usages de l’automobile.