"Le bénéfice net a bondi de 50%, les actionnaires toucheront des dividendes en hausse de 12,7%", mais les salariés percevront une prime d'intéressement en baisse en moyenne de 24% pour un ouvrier, de 19% pour un technicien, de 13% pour un cadre et de 6% pour un cadre supérieur", indique SUD.

L'explication de Renault

Menaces de grèves

Deux poids, deux mesures. C'est ce que reprochent les syndicats Sud et CGT à la direction de Renault."Jackpot pour les actionnaires et dirigeants de Renault, et des miettes pour les salariés!" accuse de son côté la CGT. "Selon les catégories professionnelles, le montant de la prime va baisser de plusieurs centaines d'euros", une "situation que ne vivront pas les actionnaires", ajoute le syndicat qui réclame une prime de 5.000 euros pour tous, "intérimaires compris".L'an dernier, a expliqué la direction de Renault, la "prime d'intéressement groupe" avait été gonflée par le versement d'"une prime exceptionnelle de fin de l'accord triennal 2014/2016". Mais cette année, "la part variable de la prime d'intéressement est supérieure à celle de l'an dernier", a ajouté une porte-parole.SUD, qui voit "un coup de communication" dans l'annonce d'une baisse de 30% du salaire du PDG Carlos Ghosn, appelle les salariés "à se mobiliser dans les prochains jours" et réclame une hausse générale de salaire de 300 euros par mois, alors que les négociations annuelles sur les salaires doivent reprendre ce lundi 19 février 2018.La CGT appelle également les salariés à se mobiliser "pour des augmentations générales de salaires". Le syndicat n'exclut pas des appels à la grève dans les établissements du groupe à partir du 19 février 2018, car "l'annonce du montant de la prime d'intéressement suscite des mécontentements", a indiqué à l'AFP Fabien Gâche, délégué central.La CFDT a souligné de son côté que "les comptes de Renault se portent bien grâce aux efforts des salariés", qui "méritent d'être récompensés" de manière "juste et équitable". Le syndicat attend de la direction de Renault qu'elle donne "lundi un signal fort, clair et encourageant indispensable pour motiver les équipes pour les années à venir".