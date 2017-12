Norauto continue de chouchouter les professionnels. Après l’ouverture d’un centre-auto dédié , l’enseigne a sorti de la hotte du Père Noël une toute nouvelle offre :Elle vient de signer un partenariat avec la plateforme de mobilité,, dans le but de prendre en charge les véhicules des clients professionnels à leur domicile ou sur leur lieu de travail.Selon Norauto, cette solution leur permettra d’optimiser leur temps de travail pendant tout le processus d’entretien ou de réparation de leur véhicule en atelier (toutes les prestations sont comprises, pneus, vidange, climatisation, freinage, etc). Pour bénéficier de voituriers, les conducteurs doivent procéder à une réservation par téléphone ou en ligne 24 heures avant les travaux. Aller-retour ou simple, interventions rapides ou longues, les tarifs sont compris entre 30 et 60 euros.mais pour l’instant, il est déployé à Paris et en Ile-de-France. Les automobilistes de Lille et de Bordeaux seront les prochains à en bénéficier. A noter que la start-up Parkopoly est présente dans plus deparisiennes et bordelaises car elle intervient également sur les livraisons de véhicule neuf avec mise en mains et sur les rapatriements après sinistre.