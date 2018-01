Le diesel en perte de vitesse annonciateur d’une transition énergétique certaine. La chute historique de vente de motorisations diesel au 1er trimestre 2017 s’inscrit dans cette tendance et met en valeur un fort attrait pour les motorisations alternatives. L’essence reste la motorisation la moins marquée par ces évolutions, ses possesseurs se montrant conservateurs.

Lorsque l’on aborde les motorisations d’avenir, l’hybride arrive clairement en première position pour 79% des répondants. Il apparaît comme « le meilleur compromis » pour les automobilistes français de par son aspect accessible et consensuel.

Les intentions d’achat, en termes de motorisation, sont dépendantes du degré de projection des répondants. En effet, les motorisations thermiques restent les plus prisées à court terme. Cependant, lorsque le projet d’achat est supérieur à deux ans, la tendance s’inverse et un tiers des répondants envisage d’acheter un véhicule hybride quand le diesel tombe à 25%. « C’est clairement lie? a` une offre de motorisations alternatives encore trop re?duite aujourd’hui alors qu’on espe`re qu’elle sera tre`s pre?sente chez toutes les marques d’ici 2 ans » analyse Tony Gre?aux – Consultant Strate?gie au sein de l’Argus Conseil.

La fidélité est au beau fixe côté motorisations alternatives : 8 possesseurs sur 10 sont satisfaits de leur choix et pensent à renouveler leur achat. « C’est un avantage certain pour les constructeurs qui proposent des motorisations alternatives car ils sont certains de revoir leurs clients dans leurs re?seaux. Le peu de concurrence sur ce type de motorisation rend les clients fide`les voire captifs » poursuit Tony Gre?aux

En dépit d’une motivation environnementale très marquée concernant les motorisations alternatives, certains freins à l’achat subsistent, notamment en raison d’une autonomie trop limitée des véhicules, des contraintes de chargement, d’une offre chère et inadaptée ou tout simplement inexistante pour le modèle voulu.

Nombreux sont ceux qui se posent la question. En ce sens, la première édition du baromètre Argus sur l'avenir de ces dernières, qui a réuni les réponses de 2.100 automobilistes, a mis en lumière des éléments clés de la transition énergétique.