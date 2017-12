Volkswagen a failli, selon la commissaire européenne à la justice et à la consommation Vera Jourova : "Volkswagen n'a pas fait démonstration de son dévouement et doit faire beaucoup plus pour les consommateurs européens" a lancé la commissaire tchèque, "nous devons maintenant tirer de véritables enseignements du cas Volkswagen : renforcer les pouvoirs des consommateurs et les lois européennes".Une idée qui devrait être appliquée dès l'an prochain selon Mme Jourova : "Nous allons proposer aux associations de consommateurs de nouvelles manières de défendre leurs intérêts, tout particulièrement lorsqu'elles se trouvent en face de multinationales. Ces propositions seront incluses dans le "new deal" des consommateurs que je compte annoncer au printemps" a t-elle encore annoncé.D'après la Commission européenne, environ 73% des véhicules qui devaient repasser par l'atelier ont été traités cette année au sein des différents pays de l'Union européenne.. La Commissaire Vera Jourova avait enjoint le président du directoire de VW de régler le problème avant la fin de l'année en septembre dernier, au moyen d'un courrier fort médiatisé Le sujet des réparations n'est toutefois pas une mince affaire. D'après Volkswagen France,. Autant de propriétaires de véhicules qui ont été démarchés par la marque allemande, mais qui n'ont pas forcément répondu présents... Obtenir un taux de 100 % des véhicules concernés réparés parait donc un objectif difficilement réalisable.En attendant de nouvelles lois en faveur des consommateurs,. Une association de consommateurs allemands a ainsi fait savoir le 19 décembre qu'elle venait d'engager une action en justice auprès de la Cour régionale de Brême, en raison de l'attitude d'un concessionnaire Volkswagen. Celui-ci aurait refusé de garantir les modifications apportés sur un véhicule doté du fameux logiciel truqueur...Parallèlement à cette affaire, Test Achats, une puissante association de défense des droits des consommateurs belges, a fait savoir que son initiative à l'encontre de Volkswagen et D'Ieteren a été "jugée recevable" par un tribunal bruxellois.: "L'action en réparation collective étant déclarée recevable, une phase de négociation devrait s'ouvrir avec le groupe VW et D’Ieteren. Si aucun accord n’est trouvé dans le cadre de cette négociation, le juge devra se prononcer sur la demande d’indemnisation" prévient Test Achats. Qui précise aussi que toute l'affaire ne devrait pas être plaidée avant juin 2019.