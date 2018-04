Décidément la Chine est au centre de toutes les tensions électriques ! D’abord au salon automobile de Beijing 2018 mais aussi au cœur des stratégies des constructeurs. Après Volvo, qui place ce marché en priorité pour la vente de ses modèles électriques et luxueux , et, dédiés exclusivement à cette région.Le constructeur japonais vient d’annoncerIl répond notamment à l’imposition de quotas de véhicules dits "propres" par Pékin, dont le but est clairement de mettre à contribution les constructeurs automobiles étrangers afin d’endiguer la pollution atmosphérique. En septembre 2017, le gouvernement chinois a décrété que les voitures à énergie nouvelle devront représenterToyota, leader incontesté de l’hybride, est plutôt bien avancé et présente ainsi deux modèles hybrides rechargeables au salon. « Confiant dans sa stratégie environnementale en Chine », le groupe prévoit également de commercialiseret de renforcer sa présence sur place concernant la production, la recherche et le développement. Aussi, Toyota planche sur des applications potentielles pour sa technologie de pile à combustible à hydrogène. Boosté par l’évolution du marché chinois, Toyota donne tout de même la priorité aux moteurs 100% électriques pour « rattraper son retard ».