" Les activités de leasing financier en Chine vont devenir un levier essentiel au service de la performance commerciale de nos marques, a déclaré Rémy Bayle, directeur général de Banque PSA Finance. Elles représenteront une gamme complémentaire aux solutions actuelles de financement et répondront à un nouvel usage de l’automobile. Cette nouvelle activité sera un soutien important du plan de croissance de DPCA. "

Les services de mobilité ont aussi un bel avenir en Chine. C'est en tout cas la conviction de PSA qui vient de constituer une coentreprise dans l'Empire du Milieu pour proposer de la LLD, de la LOA et différentes formes de mobilité.Cette société de leasing sera immatriculée à Wuhan (ville d’implantation de DFG et de DPCA, située dans la province du Hubei). DPCA (coentreprise de PSA et de Dongfeng) en sera l'actionnaire principal et détiendra 50% des parts. Dongfeng et PSA Finance Nederland en détiendront respectivement 25% des parts.Cette nouvelle société de leasing, captive de DPCA, offrira ses solutions aux clients des marques Peugeot et Citroën ainsi qu'à ceux de la marque DS qui est pourtant fabriquée et distribuée dans le cadre d’une autre coentreprise de PSA avec Changan.