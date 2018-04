« La catégorie dédiée aux pièces et accessoires auto et moto est très importante et enregistre une forte croissance sur eBay en France, c’est pour cela que nous avons la volonté de continuer à créer des liens avec tous les passionnés de l’automobile, particuliers comme professionnels, et le eBay Mechanic Challenge s’inscrit précisément dans cette perspective », commente Camille Charvolin, directrice marketing chez eBay France.

« Œuvrant dans le secteur depuis de nombreuses années et passionné d’automobile, je suis ravi de participer au « eBay Mechanic Challenge » qui permettra de faire vivre les notions d’apprentissage, de proximité, et de transmissions de valeurs avec les élèves du CNVA, mais aussi de faire de la mécanique différemment et de façon originale, en se fournissant uniquement sur une marketplace », explique François Allain, également journaliste et éditeur automobile.

Moins de 45 heures pour restaurer une voiture de collection à partir de pièces détachées trouvées sur eBay. Possible ? La réponse sera donnée à partir du 11 avril 2018 dans une Web série diffusée pendant trois mois. Dans le cadre du "eBay Mechanic Challenge", le spécialiste du e-commerce s’entoure de RMC Découverte et de François Allain, animateur de l'émission Vintage Mecanic,de l’école de restauration automobile française, le Conservatoire national des véhicules anciens (CNVA) : ils disposentet qu'avec des pièces issues du site ebay.fr.Le géant du e-commerce n’hésite pas à valoriser sa catégorie auto sous tous ses angles puisqu’elle est l’une des plus « florissantes ». Selon eBay , 9 600 équipements et accessoires chaque jour, une pièce détachée toutes les 30 secondes ou encore un accessoire auto chaque minute.François Allain animera ce challenge qui aura lieu au sein même du conservatoire. Toutes les étapes de la restauration seront filmées et commentées par ses soins. C’est d’ailleurs lui qui a déniché le véhicule.Plusieurs questions se posent alors : le défi sera-t-il relevé ? Les étudiants travailleront-ils en harmonie sur ce projet ? Trouveront-ils toutes les pièces nécessaires à la restauration ? Respecteront-ils les délais ?...On leur souhaite du courage !