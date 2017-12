Ce 12 décembre 2017 est décidément un jour noir pour la distribution automobile hexagonale. Alors que nous apprenions ce matin le décès de Pierre Arrato, fondateur du groupe Eden Auto, le groupe Nation nous annonce le décès d’Edda Marani Armand à l’âge de 88 ans.Née à Ronco Canavese, en Italie, la dirigeante avait repris en 2011, au décès de son époux Joseph Marani Armand, la présidence du groupe que ce dernier avait bâti. Véritable institution dans le paysage automobile parisien et francilien, le groupe Nation représente 14 marques via 9 concessions réparties sur 14 points de vente. En 2016, il a représenté un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros et un volume de 5 000 VN et 5 500 VO. Fondé en 1937, le groupe a d’ailleurs célébré ses 80 ans cette année.« Jusqu’à ses derniers jours, elle aura mis un point d’honneur à prendre les ultimes décisions pour l’entreprise dont la garde lui était confiée, mettant en œuvre les dispositions nécessaires à la sauvegarde du groupe », souligne le groupe dans un communiqué.Toute l’équipe de L’argus adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.