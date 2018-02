En 2016, le groupe suisse Emil Frey faisait son entrée dans le réseau Ford en France en reprenant les sites du groupe Priod à Argenteuil (95) et Nanterre (92). Un an plus, il renforçait sa position en Ile-de-France en acquérant la concession de Coignières (78) , qui appartenait au groupe Carwest. Les anciennes affaires d’Argenteuil et de Nanterre désormais fermées, la représentation de la marque à l’ovale bleu dans l’ouest Parisien s’exprime depuis le 18 décembre 2017 à travers un Ford Store , présenté par la marque comme le plus grand en Europe. Le groupe Suisse a inauguré son site le 15 février 2018 en présence de son dirigeant, Walter Frey (fils d’Emil Frey), et d’Elena Ford, vice-présidente globale de Ford Motor Company en charge de l'expérience client.Ce nouvel est écrin, dirigé par Vincent Lefèvre, est implanté au pied de l’A86 et du pont de Bezons dans un ancien site de Ford France, autrefois consacré à la vente aux entreprises et à la formation des collaborateurs.Un hall VN de 1 200 m2 fait la part belle aux modèles de la gamme, dont l’EcoSport restylé qui arrive ce mois-ci dans les affaires. Sur ce périmètre géographique, les entreprises devraient représenter le gros des ventes de la concession, de l’ordre de 70 % environ. L’après-vente constitue également l’un des principaux atouts du site qui a été calibré pour accueillir 35 véhicules par jour.En France, la marque américaine dénombre un peu moins de 40 Ford Store. Au total, le réseau s’appuie sur 245 points de vente et 80 investisseurs.