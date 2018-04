Un leadership en question

Deux tiers de ventes électroniques

Les principaux opérateurs de ventes aux enchères "VO et matériel industriel" en 2017 Rang OVV Montants adjugés Évol. 17/16 (en %) (en M d'€) 1 VP Auto 362 5% 2 BCAuto Enchères 347 1% 4 Alcopa Auction 248 28% 3 Toulouse Enchères* 173 4,8% 5 Mercier Automobiles 64 0% 6 Ritchie Bros. Auctionneers France 42 -9% 7 Autorola 32 -6% 9 Carsontheweb.france 24 33% 8 Parc Enchères 19 6% 10 Car enchères 17 0% 11 Parissud - Enchères 14 8% 12 Tabutin méditérranée enchères 11 10% 13 Voutier Associés 11 10% 14 Five Auction Béthune 11 0% 15 Roux Troostwijk SVV 7 17% 16 Agorastore 6 100% 17 SVV Auto mat et transport 6 0% Montant total adjugé en 2017 1 448 4,5% (*) Le groupe réunit Toulouse Enchères Automobile, Aquitaine Enchères Automobiles, Enchères mat., Aix-Marseille Enchères Auto

Le secteur des enchères de véhicules d’occasion et matériel industriel a atteint en 2017 un montant d’adjudication desoit une progression de 4,5% par rapport à l’exercice 2016. Il s’agit du montant le plus élevé jamais atteint. Si l’on isole la vente de voitures d’occasion, le chiffre d’affaires s’élève àLe marché se porte donc bien puisqu’il a enregistré l’an passé une quatrième hausse consécutive. En revanche, cette dernière s’est révélée plus modeste par rapport aux tendances observées en 2016 (+10%) et 2015 (+15,4%).Un léger ralentissement que l’on peut directement imputer aux résultats des deux principaux acteurs du marché, que sont VP Auto et BCAuto Enchères. Après avoir enregistré des croissances à deux chiffres ces dernières années, ils ont progressé respectivement de 5% et 1% en 2017. La société dirigée par Laurent Guignard a conservé son fauteuil de leader avec un montant adjugé de. VP Auto intègre dans ses résultats ses activités en marque blanche, ce qui n’est pas le cas du groupe BCAuto Enchères, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 347M€.« Est-ce que la définition des ventes aux enchères inclut ou non les activités en marque blanche ? ». A cette question, soulevée par sa présidente Catherine Chadelat, le Conseil des ventes n’a pas souhaité trancher pour la publication de son rapport 2017. Toutefois, il a pris note de la différence de lecture entre les deux groupes et prévoit d’affiner son analyse l’année prochaine.En troisième position, la société Alcopa Auction , qui s’est renforcée l’an passé avec le rachat de la société Anaf Auto Auction, a atteint un montant d’adjudication de 248M€, soit un bond de 28%. A noter, également, la progression de 33% de la filiale française de Carsontheweb.Huit opérateurs spécialisés dans les ventes de voitures d’occasion se hissent dans le top 20 tous secteurs confondus (Art et objet de collection et chevaux).Au total,, un chiffre en hausse de 4% par rapport à 2016.Les enchères « en ligne », réalisées depuis les plateformes digitales, ont représenté unen 2017, soit une part de 55% du global. Les enchères « live », qui permettent d’enchérir à distance sur des VO présentés en salle, ont. Au total, les ventes électroniques ont représenté deux tiers des transactions de VO aux enchères l’an passé.