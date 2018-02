Essai

Budget Audi Q2 1.6 TDI 116 S tronic 7

Prix : à partir de 29 530 euros (Business Line à partir de 33 330 euros)

: à partir de 29 530 euros (Business Line à partir de 33 330 euros) Valeur résiduelle à 36 mois / 90 000 kms : 49%

: 49% Valeur de reprise au bout de 36 mois : 17 590€

: 17 590€ Valeur de revente estimée dans 36 mois : 18 900€

: 18 900€ Eco taxe : 0€

: 0€ CO2 : 109 grammes

: 109 grammes TVS CO2 : 436€/an

: 436€/an TVS Air : 40€

: 40€ LOA : 36/90 000 kms : 388€/mois (apport 10%)

: 36/90 000 kms : 388€/mois (apport 10%) LLD : 36/90 000 kms : 469€/ mois (sans apport)

: 36/90 000 kms : 469€/ mois (sans apport) Rotation moyenne : 67 jours

Parole d’expert : Bertrand Petipa, chef du service ventes sociétés Audi

Bilan

On a aimé :

On a moins aimé :

Commercialisé depuis novembre 2016, le Q2 est le plus petit SUV Audi par la taille mais pas par le nombre de ses versions : six moteurs, six niveaux de finitions, deux types de boîte (manuelle ou robotisée), et deux transmissions (4x2 ou 4x4). Nous nous sommes intéressés au diesel le moins cher,. Un prix bien supérieur aux petits camarades Renault Captur Peugeot 2008 et Opel Mokka X (les trois leaders du segment des SUV urbains en France et en Europe), mais l’Audi reste le plus luxueux comme nous le verrons ensuite.Taillé pour les entreprises, le Q2 Business Line coûte 33 330 euros en TDI 116 S tronic. C’est 1 000 euros de plus que le Q2 Design ouvert aux particuliers, mais le Business offre en plusIl n’est pourtant pas le plus demandé par les clients professionnels : sur les 1 773 Audi Q2 vendus aux entreprises en France en 2017, 25% ont été commandés en finition Business Line contre 34% en S Line (35 730 €).Nous prenons place à bord et reconnaissons la planche de bord de l’Audi A3, aux matériaux soignés. Si les plastiques de contre-portes, rigides, déçoivent davantage, le Q2 laisse tout de même ses concurrents sur le carreau grâce à ses craquants effets de style : sièges en cuir à surpiqûres gris roche (en option sur Business Line), affichage tête haute-rétractable (toujours en option), grand écran numérique remplaçant les compteurs à aiguilles (encore en option…). L’apothéose arrive à la tombée de la nuit, lorsque toutes les baguettes colorées du Q2 s’illuminent à la façon d’une peau de serpent rétroéclairée (en option, vous l'aviez deviné). N’est pas premium qui veut !Côté confort, le Q2 nous a séduits. Les sièges avant Sport (270 euros en Business Line) épousent parfaitement le corps, on s’y sent bien, d’autant que la petite touche chauffage (370 euros en Business Line) a été la bienvenue lors des températures négatives de cet hiver ! A l’arrière, aucun problème pour y accueillir correctement deux adultes grâce à un bon espace pour les jambes et un accoudoir central confortable. Quant à la suspension, elle gomme bien les bosses, même avec les roues de 18 pouces de notre Q2 d’essai (16’’ de série en Business Line).Au volant, le Q2 1.6 TDI 116 fait peu d’étincelles mais n’apparaît pas sous motorisé pour une conduite en ville et aux alentours. Dans les bouchons, on apprécie la douceur de la boîte S tronic, moins son accord avec le système Stop & Start parfois lent au redémarrage.Cette transmission est aussi bienvenue sur la route, car elle évite d’avoir à rétrograder lors d’un besoin de puissance (il existe d’ailleurs un mode Sport, ou Manuel avec palettes au volant).En forte accélération, le grondement du moteur s’invite toutefois dans l’habitacle : le 1.6 TDI a beau être modeste, sa sonorité ne l’est pas vraiment quand il est sollicité ! Il redevient silencieux à vitesse constante, où le Q2 laisse juste échapper quelques bruits d’air et de roulement vers 130 km/h. A ce rythme, il a affiché une consommation de 7,2 l/100 km. Correct mais comme souvent, loin des valeurs annoncées (4,1 l en cycle mixte).« En 2017, le marché des flottes était en recul de 6% pour les marques premium et nous, nous situions à -8%. Mais concernant le Q2, nous sommes très satisfaits de sa première année de commercialisation car nous avons dépassé notre objectif de 3 000 commandes à pros,. Les clients sont réellement à la recherche de petits SUV et. Etant dans le top 6 d’AAA Data de ce segment, le Q2 plaît car il bénéficie de tous les atouts du groupe en termes de motorisations, transmissions et équipements technologiques. Contrairement à l’A3 (4 459 immatriculations flottes), le Q2 est un produit entrant et se positionne différemment en termes de clientèle. Iqui ont une forte appétence pour les petits SUV. Alors notre travail aujourd’hui sera de parvenir à convaincre les grands comptes que le Q2 est un bon produit pour eux, par le biais de négociations et de campagnes de communication. »Le SUV Q2 capte moins de professionnels que le reste de la gamme Audi :, contre 33 % pour l’ Audi A3 Sportback (4 459 unités) qui repose sur la même plate-forme. Si l'A3 reste plus soignée sur certains points (insonorisation et qualité des plastiques), le Q2 1.6 TDI 116 S tronic Business Line se montre plus agréable à regarder, aussi confortable et tout autant facile à conduire. Sa valeur résiduelle supérieure le rend surtout plus intéressant en location longue durée :, au lieu de 550 € pour l’A3 Sportback équivalente (pourtant 1 000 € moins chère que le Q2 en prix facial). Entreprises, le cas du Q2 est à reconsidérer !le confort et la présentation de l’habitacle, l’identité à part dans la gamme Q, les équipements disponibles (mais souvent en option…).le prix élevé, l’insonorisation à perfectionner, la consommation quelconque.A voir aussi Fiche technique et équipements Audi Q2 1.6 TDI 116 S Tronic Business Line