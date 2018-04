Quelques semaines seulement après avoir notifié son intention de reprendre le site Motor Village de Nantes , soit l'une des huit filiales du groupe Fiat en France, le groupe Etoile du Maine est en passe de se renforcer à Tours. L’opérateur s’est positionné pour acquérir les concessions Volvo, Jaguar et Land Rover appartenant au groupe Duffort. « L'opération consiste en l'acquisition par la société Dauphine 27, ou toute autre société du groupe qu'elle pourrait se substituer, de 100 % des titres de la société SAS groupe Duffort Tours exploité par l'établissement principal de Tours », relate l’Autorité de la concurrence.Ces trois affaires avaient représenté en 2016 un chiffre d’affaires de 27,2 millions d’euros.Le groupe dirigé par Arnaud Duffort continue de distribuer les marques Volvo, Jaguar et Land Rover à Orléans (avec Maserati) et à Chartres. En Île-de-France, il représente Jaguar et Land Rover au Port-Marly, aux Ulis et Volvo à Montrouge.De son côté, le groupe Etoile du Maine diversifie un peu plus son portefeuille de marque et renforce par la même occasion sa position à Tours, où il distribue Mercedes-Benz. En 2017, l’opérateur a commercialisé plus de 5 000 VN et dépassé la barre des 500 millions d’euros de chiffre d’affaires.