Dans son étude de fiabilité des véhicules 2018, JD Power a enregistré et analysé, sur la période d’octobre à décembre 2017, les réponses de 36 896 propriétaires de véhicules achetés neufs en 2015. Le sondage a pris en compte 177 problèmes spécifiques recensés par les participants.JD Power détermine un indice et un classement selon le nombre de problèmes rencontrés pour 100 véhicules. En 2017,, soit une baisse de 14 par rapport à 2016 (156).Au niveau des marques,sont celles qui ont enregistré le moins de défauts. Lexus trône en tête de ce classement pour la septième année consécutive. La principale progression est à mettre à l’actif d’Infiniti qui passe de la 29place en 2016 (203 problèmes) à la 4en 2017 (120 problèmes). Nissan (37 problèmes en moins) et Ford (31) se sont également considérablement améliorés en matière de fiabilité selon l’étude.Parmi les mauvais élèves, on retrouve aux trois dernières placesDeux grands enseignements, ou plutôt des confirmations, ressortent de l’étude 2018 : les principaux problèmes et plaintes des propriétaires proviennent des technologies embarquées (audio, divertissement, navigation...) et les marques « grand public » continuent de combler leur écart sur les marques premium.JD Power détermine enfin. Voici les vainqueurs pour chacune des catégories en 2018.Kia Rio (segment citadine)Lexus CT (citadine premium)Toyota Prius (compact)Lexus ES (compact premium)Chevrolet Malibu (voiture intermédiaire)Dodge Challenger (voiture sportive intermédiaire)Lexus GS (voiture premium intermédiaire)Buick LaCrosse (grande voiture)