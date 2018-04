« Je suis très heureux d’inaugurer le premier garage Euro Repar Car Service en Russie, qui symbolise aujourd’hui le lancement de notre activité multimarque sur le marché russe de l’aftermarket. Notre offre est particulièrement adaptée aux besoins des clients, tant en termes de réseau que de gamme de pièces. Le marché russe, avec plus de 40 millions de véhicules, est stratégique pour nous », souligne Christophe Musy.

Le jeudi 5 avril 2018, Euro Repar Car service à ouvert les portes de son premier garage multimarque à Moscou, en Russie. L'inauguration a évidemment réuni les têtes de la division après-vente de PSA avec la présence de Christophe Musy , directeur de PSA aftermarket, Delphine Lafon-Degrange, directrice de la business unit independent aftermarket et d'Evgeny Boldyrev, directeur pièces et service de la région Eurasie.Et les ambitions sont à la hauteur de l'événement puisque le groupe et sa filiale Euro Repar Car Service prévoient de dépasserRappelons que le réseau compte déjà plus de 3 000 sites dans le monde avec donc pour objectif d'atteindre Mais cette action n'est que la deuxième étape de la stratégie de PSA. En effet, l'offensive APV multimarque du groupe (impulsée en 2016 avec le plan Push to Pass) a bien débuté puisque la commercialisation de la gamme pièces multimarques Eurorepar a également été lancée en Russie. Selon le constructeur, cette offre couvre aujourd'hui plus de 65 % des véhicules roulant du pays (hors constructeurs russes), sur les principales familles de maintenance comme le freinage, la distribution, la filtration, les bougies et batteries. « L'objectif étant d'élargir la base client à celle du reste du monde, quels que soient la marque et l'âge de la voiture ou du budget des automobilistes », affirme PSA