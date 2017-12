sous les couleurs d’Euro Repar Car Service

« Nous sommes fiers de lancer en Algérie l’enseigne d’entretien et de réparation multimarque du Groupe PSA. C’est une offre alternative pour les conducteurs algériens de véhicules de toutes marques, qui cherchent un service après-vente de qualité, de proximité, à un prix compétitif », a déclaré M. Yves Peyrot Des Gachons.

« Nous invitons tous les réparateurs multimarques algériens soucieux de la satisfaction client et de la qualité de service à rejoindre Euro Repar Car Service. Il s’agit pour eux d’une excellente opportunité de pouvoir bénéficier du soutien d’une enseigne internationale tout en préservant leur indépendance et leur flexibilité », explique Ahmed Lofti Adi.

L’ouverture d’un garage algérienest sans doute la première d’une longue série. Le réseau spécialiste de l’entretien et de la réparation rapide multimarque du groupe PSA vient d’inaugurerEt les dirigeants n’auraient en aucun cas manqué l’ouverture de ce nouveau marché puisque Yves Peyrot des Gachons, PDG de Peugeot Algérie, Ahmed Lofti Adi, directeur pièces et service de Peugeot Algérie et Georges Said, responsable développement international au sein de PSA Aftermarket étaient présents.C’est que l’ambition est bien là.dans les villes d’Alger, Annaba, Constantine, Ain Et Beida, Batna, Tizi Ouzou, Blida et Chlef. Mais à moyen terme, l’ambition commune des dirigeants estCette nouvelle implantation confirme la vision futuriste internationale d’Euro Repar Car Service. Avec ses 3000 garages dans le monde à fin 2017 (12 pays depuis un an), l’enseigne souhaite atteindre lespour en faire «le réseau de réparation multimarque de référence pour les automobilistes ».