Scooty restera une marque indépendante

"Cette nouvelle acquisition est dans la continuité de notre objectif de devenir un leader mondial des solutions de mobilité pour nos clients et de pouvoir leur proposer une alternative à la possession de véhicule", a commenté Sheila Struyck, directrice générale de la division New Mobility (nouvelle mobilité).

Pour un loueur, la mobilité passe aussi par les scooters électriques. A travers sa filiale Ubeeqo, spécialisée dans l'autopartage, Europcar vient d’investir dans Poleis Consulting et sa marque Scooty créée en 2016.Europcar entend ainsi proposer une nouvelle solution de mobilité urbaine et électrique et de développer des synergies avec l'autopartage, son cœur de métier.Scooty, qui met à disposition des clients 176 scooters électriques en libre-service à Bruxelles et Anvers, sera exploitée comme une marque indépendante du groupe.Ubeeqo, rachetée en 2014 par Europcar, est présente en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.Europcar a vu son bénéfice net réduit de moitié en 2017 à 61 millions d'euros, en raison principalement de frais liés à de nombreuses acquisitions en Europe, dont certaines dans les nouveaux services de mobilité.