Il fut un temps où le diesel dépassait les 70% de parts de marché des VN en France. Une époque révolue, d'après l'étude dévoilée par l'ACEA le 19 décembre 2017 : "Les voitures à essence sont désormais le type d'autos le plus vendu au sein de l'Europe des 15, elles comptent pour 48,7% des ventes totales" annonce l'association, qui a étudié les 9 premiers mois écoulés. A pareille époque l'an dernier, le diesel représentait 50,2 % des ventes de VN.Comme le souligne l'ACEA, "la part du diesel s'est contractée dans tous les pays d'Europe de l'ouest" et plus particulièrement "en Autriche, Grèce, Luxembourg et en Espagne".Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Les automobilistes de l'Hexagone ont choisi un diesel neuf pour 47,8% d'entre eux au cours des 9 premiers mois de l'année. D'autres pays revendiquent encore une majeure partie des achats de VN en diesel : l'Irlande (65,4%), le Portugal (61,4%), l'Italie (56,5%), le Luxembourg (54,5%), l'Autriche (50,3%), la Suède (50,1%) et l'Espagne (49,5%).Les voitures à essence ont profité de la relative désaffection pour le gazole, mais. L'ACEA observe que leurs immatriculations ont progressé de 42,1% par rapport aux 9 premiers mois de 2016. Elle tempère aussitôt ce chiffre, arguant qu'une telle progression est essentiellement due à une base de comparaison plutôt basse.Les immatriculations de véhicules à énergies alternatives ont surtout progressé Les voitures électriques sont celles qui ont vu leurs ventes le moins progresser (+36,4%). Elles représentent 1,4% des achats de VN en Europe.