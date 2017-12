Le marché des poids lourd solide

Après deux derniers mois plutôt stables,en octobre par rapport au même mois de l’an passé, à 206 487 unités. L’Espagne (+20,9 %), la France (+18,6 %) et l’Allemagne (+14,5 %) ont été les grands artisans de cette hausse, tandis que le Royaume-Uni a souffert (-9,8 %). Sur dix mois, il affiche une progression de 4 % avec près de 2 millions d’unités immatriculées. Le redressement se poursuit en Espagne (+15,1 %) tandis que le marché français a retrouvé un niveau élevé à la faveur d’une hausse de 7,7 %.Avec 169 448 immatriculations en octobre,, représentant 82 % des transactions de véhicules commerciaux en Europe. L’Espagne et l’Allemagne ont été les plus dynamiques avec respectivement des progressions de 25 % et 19,9 %. Les immatriculations ont reculé de 7,4 % au Royaume-Uni. Au cumul des dix premiers mois, il s’est immatriculé 1,65 million de véhicules utilitaires en Europe des 27, soit une croissance de 4,8 %. Celle-ci a été portée par l’Espagne (+17,2 %), la France (+8,3 %) et l’Allemagne (+5,1 %).s’est bien comporté également en affichant une hausse de 3,9 %, à 34 336 véhicules. A l’exception du Royaume-Uni, encore à la peine (-17 %), les autres principaux marchés ont progressé. A fin octobre, il s’est immatriculé 305 259 camions de plus de 3,5t en Europe des 27, une performance stable par rapport à la même période de l’an passé (+0,3 %). Bien aidé certainement par Iveco, l’Italie se porte mieux sur ce segment (+10,7 %), de même que la France (+5,8 %). L’Allemagne est en retrait (-1,2 %) mais reste le principal marché en Europe.Enfin,en octobre, à 28 521 unités. Deuxième principal marché en Europe, la France a été le moteur de cette croissance (+20,7 %), bien épaulée par la Pologne (+11,2 %), l’Italie (+7,3 %) et l’Allemagne (+5,7 %). Sur dix mois, le segment affiche une légère progression de 0,9 %, totalisant 247 065 immatriculations. Le marché italien est le plus dynamique (+13,7 %) et la France se porte bien également (+6 %).