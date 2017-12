Toujours championne des ventes en Europe, la Volkswagen Golf conforte sa position de leader en octobre, suite à une envolée de 23,7% à 43 679 immatriculations. Un immense écart la sépare de ses suivants.Second modèle le plus vendu, la Renault Clio ne s’est vendue qu’à 23 507 exemplaires, sur la troisième marche du podium, la Peugeot 208 totalise 21 556 ventes.La Ford Fiesta continue de se tasser (-10,3%) alors que la Citroën C3 grimpe doucement dans le classement et intègre le Top 10. L’avancée la plus spectaculaire est celle du Peugeot 3008 qui suite à un bond de 161% pointe au 14ème rang.Premier modèle d’une marque haut de gamme, l’Audi A3 qui s’essouffle (22,7%) arrive en 23ème position avec 12 571 immatriculations, devant la Mercedes Classe C (11 967), l’Audi A4 (11 782) et la Mercedes Classe A (11 640).