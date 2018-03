Production des établissements spécialisés (en millions d'euros) en janvier 2018 janv-18 var. 18/17 (en %) Total crédits affectés auto 467 2,8 dont financement des VN 174 -9,5 dont financement des VO 293 11,1 LOA 566 12,9 dont automobiles neuves 508 10,2 dont automobiles d'occasion 33 63,6 Crédits renouvelables 867 2,7 Prêts personnels 1 016 -1,7 Total crédit classique 2 644 1 Total financement VN 682 4,4 Total financement VO 326 14,8 Total Financement VN + VO 1 008 7,5 Total financement 3 209 2,9

La production de nouveaux crédits à la consommation par les établissements spécialisés de l’ASF est repartie à la hausse en janvier 2018 : +2,9% par rapport au même mois de l’an passé, à 3,21 milliards d’euros. Sur les trois derniers mois, la progression moyenne s’élève à +1,5%, soit un niveau inférieur de -3,8 points par rapport au rythme enregistré en septembre 2017 (+5,3%).Les financements d’automobiles neuves ont progressé de +4,4% en janvier 2018, une hausse qui grimpe même à +9,3% en moyenne sur les trois derniers mois. Les opérations de LOA, en hausse de 10,2% sur le premier mois de l’année et de 17,4% en moyenne sur les trois derniers, continuent de porter le marché. Dans le même temps, les opérations par crédits affectés se contractent : -9,5% par rapport à janvier 2017 et -10,5% en moyenne sur les trois derniers.Malgré le repli des immatriculations de VO depuis plusieurs mois, le financement des voitures de seconde main est resté très dynamique. Les opérations de crédit classique ont progressé de 11,1% en janvier, à 293 millions d’euros, tandis celles liées à la LOA VO ont bondi de 63,6%, à 33 millions d’euros. C’est d’ailleurs la première fois que l’Association française des sociétés financières distingue les montants liés à la LOA VN et LOA VO.La location avec option d’achat a ainsi représentéEnfin, environ 6% des opérations de LOA sur ce premier mois de l’année ont concerné les véhicules de seconde main, une part encore mineure mais qui sera amenée à augmenter au fil des mois si l’on se réfère aux ambitions affichées par les constructeurs, les groupes de distribution et les établissements bancaires.-Dans le supplément financement 2018, qui vient de paraître, L’argus consacre un vaste sujet sur l’essor de la location avec option d’achat sur les véhicules d’occasion.