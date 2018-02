Même s’il s’en défend, Porsche défie Tesla. Son conseil de surveillance a décidé d'investir plus de 6 milliards d'euros dans les voitures hybrides et tout électriques d'ici 2022.Sur les quelques trois milliards supplémentaires débloqués, 500 millions d'euros environ seront consacrés au développement de variantes et dérivés de la Mission E, le premier véhicule 100% électrique de Porsche.Le bolide, doté d'une puissance de 600 chevaux et d'une autonomie de 500 kilomètres, doit être commercialisé fin 2019 et permettre à Porsche de rivaliser avec Tesla.Porsche compte également électrifier sa gamme existante, adapter ses sites de production et poursuivre le développement du réseau de stations de recharge rapide pour véhicules électriques.Le constructeur ne tourne pas pour autant le dos aux motorisations traditionnelles comme le diesel.Même si ces dépenses pèseront sur la rentabilité du constructeur, le patron de Porsche a conservé l'objectif d'une marge opérationnelle de long terme de 15%.