"L'intérieur des véhicules deviendra une extension de la maison ou du bureau, fournissant des expériences et un éventail de services similaires", soulignent Faurecia et Accenture dans leur communiqué.

C'est un partenariat à l'échelle mondiale que viennent de nouer Faurecia et Accenture dans les voitures autonomes.L'accord qu'ils ont signé prévoit un investissement de 100 millions d'euros sur cinq ans et la mise en place progressive d'une équipe commune de recherche et développement de 200 personnes réparties entre Paris, la Silicon Valley, Toronto et Shenzen.Les deux groupes vont unir leurs expertises dans l'innovation et co-investir pour créer des produits et services pour les véhicules connectés et autonomes.Le partenariat portera dans un premier temps sur deux domaines: "les technologies cognitives" et "les services dédiés à l'amélioration de la santé et du bien-être des conducteurs et passagers".

Selon Pierre Nanterme, PDG d'Accenture, "il s'agira d'un cockpit intelligent, c'est-à-dire d'un intérieur de voiture « intuitif et prédictif » permettant de disposer d'un confort individualisé et d'une interface homme-voiture revue et corrigée".



Une collaboration est également en cours avec Amazon pour la commande vocale et l'analyse des données.