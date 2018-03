Faurecia détient désormais 100% de la société suisse Hug Engineering, spécialisée dans les systèmes complets de purification des gaz d’échappement pour les moteurs à très haute puissance (plus de 750 ch.). Les moteurs de cette nature sont principalement utilisés pour la propulsion marine, la production d’électricité, le ferroviaire, l’agriculture ainsi que d’autres secteurs industriels.« Hug Engineering propose à ses clients la conception, la production, l’installation et le service après-vente de systèmes complets comprenant des systèmes de dosage et de contrôle, des filtres à particules diesel, une réduction catalytique sélective du CO2 ainsi qu’une oxydation catalytique », détaille un porte-parole de Faurecia.Faurecia renforce ses positions dans le secteur des systèmes de dépollution (FAP, catalyseur SCR, catalyseur d’oxydation…) et mise sur un marché d’avenir qui devrait croître rapidement « en vue d’atteindre 2,4 milliards d’euros au cours des 10 prochaines années, lorsque la majorité des moteurs à très haute puissance sera soumise à des réglementations », dixit, vice-président exécutif de Faurecia Clean Mobility.Le groupe Hug Engineering, actuellement dirigé par, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de près de 50 millions d'euros et réunit 230 collaborateurs dans 5 pays à travers le monde, avec un ancrage majoritairement européen.