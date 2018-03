Dans le cadre de son activité « sièges », Faurecia a donc signé un contrat record avec le groupe BMW. « Il s’agit de la plus grosse prise de commande jamais enregistrée par Faurecia en termes de volume d'affaires », souligne un porte-parole du groupe.« Il couvre l’assemblage en juste-à-temps (JAT) de 7 véhicules, ainsi que les structures de siège de 10 véhicules sur deux plateformes majeures : Mini et BMW Série 2 », détaille-t-il par voie de communiqué, en précisant que cela correspond à un volume de l’ordre de 6 millions de voitures.Et d’ajouter : « Afin de réduire le nombre d'interfaces et de gagner en simplicité, BMW a opté pour une stratégie d'intégration verticale et confié à Faurecia, actuel fournisseur de son activité JAT, la production de composants clés tels que les structures, les coiffes et les mousses de sièges ».« Nous pouvons penser que nous avons remporté ce marché en raison de notre grande proximité client, mais aussi grâce à de solides compétences en matière d'intégration verticale et de synergies de développement », se réjouit, vice-président exécutif ventes et management des programmes chez Faurecia.Rappelons que Faurecia a récemment annoncé, lors de la présentation de ses résultats 2017 , une prise de commandes record de 62 milliards d'euros sur la période de trois années glissantes 2015-2017 (incluant le contrat signé avec BMW), en hausse de 9 milliards d'euros par rapport à la période 2014-2016.