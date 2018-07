Lancé en 2016, Tech Pro2 est un programme mondial de formation technique dédié aux futurs collaborateurs de Fiat Chrysler Automobiles et de ses réseaux dans le périmètre de l’après-vente (maintenance et réparation).C’est au tour de la France de déployer ce dispositif et des partenariats ont été noués avec sept établissements : le Garac (Argenteuil, 95), Les Apprentis d’Auteuil (Thiais, 94), l’Institut Lemonnier (Caen, 14), Don Bosco (Nice, 06), La Joliverie (Nantes, 44), le lycée Louis Armand (Chambéry, 73) et MFR IMAA (Cruseilles, 74).Dans ce cadre, Fiat Chrysler Automobiles fournit à ses partenaires des véhicules, en l’occurrence un Jeep Wrangler, un Jeep Renegade, une Alfa Romeo Giulietta et un Fiat Ducato, mais aussi de la documentation, des informations techniques, et de l’outillage, notamment la gamme de diagnostic Witech. D’ici trois ans, le groupe compte former 200 étudiants via Tech Pro2.