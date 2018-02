Afin de donner un nouvel élan à des ventes aux entreprises en berne, FCA Fleet&Business orchestre avec les réseaux participants une opération promotionnelle de deux semaines (19 février-3 mars), via des offres exclusives dédiées aux professionnels et aux entreprises.« Les « Journées Business » permettent aux clients professionnels de sélectionner le modèle de leur choix dans la liste de modèles des gammes Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep et Fiat Professional proposés en se rendant sur le site http://epromo.fiat.fr/AvantagesEntreprises », précise le groupe par voie de communiqué, mettant en avant que 7 millions d’euros d’avantages entreprises sont alloués au dispositif. Un dispositif que la direction des ventes Fleet & Business de FCA France, veut résolument simple : « En laissant ses coordonnées, le client recevra par mail un bon à présenter au distributeur participant pour se voir accorder la remise prévue pour toute commande pendant la période. En outre, pour les véhicules financés en location longue durée, Leasys offrira 2 mois de loyer aux clients qui choisiront leur financement sur une sélection de modèles éligibles ».Les performances des ventes flottes au sein du groupe sont insuffisantes : 13% chez Fiat sur 68 196 immatriculations en 2017, 12% chez Jeep sur 10 892 unités et 16% chez Alfa Romeo sur 9 208 véhicules. Sur les livraisons de VUL aux entreprises, Fiat a aussi déploré un retrait marqué de son activité (- 9,68% en 2017 par rapport à 2016). Autant dire que la route est encore longue pour FCA, surtout que le label « Business Center » est encore peu déployé dans le réseau.