Lancé en 2016 dans le monde, le programme du groupe Fiat Chrysler Automobiles, baptisé Tech Pro2, repose sur des collaborations avec 58 écoles de formation technique pour former et encadrer des techniciens après-vente. En France, le groupe italien a noué des partenariats avec 7 établissements répartis sur plusieurs régions : GARAC à Argenteuil (95), les Apprentis d’Auteuil à Thiais (94), l’institut Lemonnier à Caen (14), Don Bosco à Nice (06), La Joliverie à Nantes (44), le lycée Louis Armand à Chambéry (73) et MFR IMAA à Cruseilles (74). FCA se fixe pour objectif de former 200 étudiants d’ici à trois ans afin de compléter les effectifs au sein des réseaux de distribution « Grâce au programme Tech Pro2, les étudiants ont accès à la documentation et aux informations techniques spécifiques aux modèles du groupe et disposent de l’outillage de diagnostic Witech afin de se familiariser avec les processus et méthodes déployés chez FCA. En complément, FCA France a offert plusieurs véhicules (Jeep Wrangler et Renegade, Alfa Romeo Giulietta et Fiat Ducato) ainsi que différentes pièces, notamment de carrosserie, pour faciliter les exercices pratiques », informe le groupe.