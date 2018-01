Ferréol Mayoly est depuis le 1er janvier 2018 le directeur général d’Arval France. Cet ingénieur de formation est entré au sein du groupe BNP Paribas en 2003 et a rejoint la société de location de longue durée Arval en 2008, en qualité de co-directeur de l’international business office. En 2011, Ferréol Mayoly est nommé directeur des grands comptes d’Arval France, puis devient en 2015 directeur général d’Arval SME solutions France, la division dédiée aux petites entreprises et aux professionnels.Il succès à François-Xavier Castille, promu directeur du développement international d’Arval. Le dirigeant supervisera 25 pays et assurera la coordination et le développement des activités d’Arval dans le monde. François-Xavier Castille avait pris en 2011 la direction générale d’Arval France , après avoir occupé le poste similaire au Portugal (2004) et en Espagne (2007). Il est parallèlement président du SNLVLD (Syndicat national des loueurs de voitures en longued) et président de la FNLV (Fédération nationale des loueurs de véhicules).