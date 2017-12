« Depuis 45 ans, Feu Vert côtoie, écoute et accompagne ses clients dans leur entretien auto et aujourd’hui plus encore avec ce nouveau service totalement dans l’air du temps qui révolutionne la manière de consommer l’entretien auto. Notre mot d’ordre a été de donner la priorité à l’automobiliste et à sa tranquillité d’esprit », souligne Christine Droulers, directrice de la communication chez Feu Vert.

Feu Vert a entendu les automobilistes. Pour répondre à leurs besoins qui sont de maîtriser au mieux leurs dépenses et de simplifier l’entretien de leur voiture,La mise en place de tests réels en centre-auto a permis d'affiner l'offre avec les clients :. Deux types d’offres proposent ainsi un entretien complet. Par exemple, le premier contrat, "Mon contrat expert" comprend lesprincipales comme la révision , le freinage, la batterie, le contrôle technique , les pneus, la climatisation, les balais d’essuie-glace et l’éclairage. Le deuxième, nommé "Mon contrat expert +", ajoute la distribution et les amortisseurs à partir de 69,90 euros. Et pour les deux, des services sont également compris dans le forfait comme le diagnostic sécurité ou les appoints liquides.Ce contrat d’entretien a été déployé dans tout le réseau français y compris au sein des centres franchisés.pour permettre aux clients, via un compte personnel, de faire des devis en ligne, de suivre l’avancée des prestations et de recevoir des bons d’achat.