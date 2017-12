« ATMi conforte son développement avec l’arrivée de partenaires puissants qui partagent des valeurs communes au sein de l’aftermarket indépendant, et se retrouvent autour de fortes ambitions et perspectives de synergies, au service de la mobilité des automobilistes. Cette alliance va offrir des opportunités de croissance pour les grandes marques internationales, au service des offres des réseaux », Bertrand Descours, directeur d’ATMi.

Ensemble, ils sont plus forts. Certains professionnels ont réagi face à l’ampleur de la concentration d’acteurs sur le marché de l’après-vente automobile. Le dernier en date est Feu Vert qui a pour objectif de créer des synergies avec les plus grandes marques du secteur. Le groupe a alors élargi sa centrale internationale de négociations, ATMi (Automotive Trading Motion International), avec l’arrivée de nouveaux partenaires dans une perspective de développement de leur compétitivité.Ainsi, le pure player international et spécialiste de la vente de pneumatiques, le réseau de fast-fitters présent aux Pays-bas et en Belgique avec 265 centres,dont le nom n'a pas été encore dévoilé, s’allient aux sociétés fondatrices de la centrale d’achats qui sont Feu Vert et Impex (pièces et équipements automobiles).Ce partenariat entre ces 5 acteurs pèserait plus d’, rassemblerait plus depar an sur le Web et représenterait un réseau de plus dedans 6 pays.