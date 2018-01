90% des Ram mexicains étaient vendus aux Etats-Unis

“L‘industrie est de retour; c‘est une grande nouvelle, qui prouve que la politique ‘America First’ de ce gouvernement marche”, a dit Pence sur Twitter.

Après la décision de Toyota et de Mazda d’investir dans l’Alabama, voilà une autre décision qui plaira à Donald Trump. Fiat Chrysler Automobiles a annoncé qu'il transfèrerait la production de ses pickups Ram du Mexique vers le Michigan en 2020. Le constructeur italo-américain créera ainsi 2.500 emplois sur le site de Warren, non loin de Detroit, et y investira un milliard de dollars.L‘administrateur délégué Sergio Marchionne avait évoqué, voici un an, la possibilité d‘un tel transfert, précisant qu‘il prendrait en compte pour ce faire la politique commerciale et fiscale des Etats-Unis.Si ces derniers se retiraient de l‘Alena, cela pourrait se traduire par des droits de douane de 25% sur les pickups montés au Mexique et expédiés aux Etats-Unis. Quatre-vingt dix pour cent environ des Ram construits à l‘usine mexicaine de Saltillo sont vendus aux Etats-Unis et au Canada, selon des responsables du constructeur.Toyota et Mazda ont confirmé la construction d‘une nouvelle usine en Alabama, un projet de 1,6 milliard de dollars (1,34 milliard d‘euros) salué par le président américain Donald Trump.La décision de FCA a été elle applaudie par le vice-président Mike Pence.FCA était le troisième constructeur automobile du Mexique en 2017, derrière Nissan Motor et General Motors.