Fiat Chrysler risque gros en France dans l’affaire du dieselgate . En effet, nos confrères du Monde, qui ont eu accès au procès-verbal d’infraction de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), rapportent dans leur édition du 27 novembre 2017 que le groupe italien pourrait se voirA titre de comparaison, PSA est, lui, sous la menace d’une amende de 5 milliards d’euros.Le montant de l'amende peut s'élever jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années, selon l'article L. 454-4 du Code de la consommation. L'an dernier, celui de FCA s'est élevé à 111 milliards d'euros.Le groupe transalpin est soupçonné d’avoir manipulé les moteurs de certains de ses modèles diesels pour satisfaire aux tests d’homologation en dissimulant les vrais niveaux d’émission d’oxyde d’azote (Nox)., deux des best-sellers du groupe, sont concernés par ce que les enquêteurs nomment « une fraude au test antipollution ». Testée dans des conditions de conduite « réelles », différentes de celles menées lors des tests d'homologation, la Fiat 500X, par exemple, voit ses « émissions de NOx multipliées par 3,6 », selon le rapport, tandis que celles de CO2 sont supérieures de 40 % au seuil légal.D’après les enquêteurs de la DGCCRF, épaulés par ceux de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, le chiffre d’affaires concerné par ce « dispositif frauduleux » de la vente en France (en 2014, en 2015 et en 2016) des modèles de la dernière génération (Euro 6) s’élève à 151 690 214 euros.Par ailleurs, une autre enquête de la DGCCRF reproche à FCA d’avoir fait « obstacle aux fonctions d’un agent habilité à constater les infractions au code de la consommation ». Il risque une amende de 300 000 euros et une peine allant jusqu’à deux ans de prison.