« Elle est une réinterprétation du futur de la berline de luxe », ajoute-t-il.

Il était attendu ! Après une première tentative de "résurrection" en 2016 des suites d’une banqueroute trois ans plus tôt, le constructeur Fisker revient sur le devant de la scène, et qui plus est au salon de CES Las Vegas 2018, pour ainsi y dévoiler un nouveau modèle. Le but étant de concurrencer Tesla. Mais la nouvelle pourrait être bien réelle puisque le fondateur Henrik Fisker s’engagepour un montant deLa réservation est d'ores et déjà ouverte.La Fisker EMotion, présentée au salon américain, a toutes les caractéristiques d’une voiture de sport de demain : motorisation 100% électrique, 780 ch, portes papillon, conduite semi-autonome, etc. Elle disposerait égalementEn parallèle, le constructeur Fisker travaillerait sur une technologie de batterie afin de raccourcir le temps de charge, soit passer àIl a également annoncé la construction d'un autre véhicule mais à prix abordable. Aux alentours de 40 000 dollars.